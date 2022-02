Policija hišne preiskave opravila pri sedmerici, ki naj bi razširjala slike in posnetke spolnih zlorab otrok

Ljubljana, 15. februarja - Policisti so v ponedeljek opravili hišne preiskave pri sedmerici, ki je razširjala slike in posnetke spolnih zlorab otrok. Po besedah Roberta Tekavca iz uprave kriminalistične policije gradivo prikazuje otroke od treh do 13 let, med njimi pa ni slovenskih. Do zdaj tudi niso ugotovili, da bi sedmerica gradivo izdelovala sama oz. zlorabljala otroke.