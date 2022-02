Študija: Onesnaževanje rek s farmacevtskimi izdelki grožnja svetovnemu zdravju

London, 15. februarja - Onesnaževanje rek z zdravili in farmacevtskimi izdelki predstavlja grožnjo okolju in svetovnemu zdravju, v poročilu ugotavljajo raziskovalci britanske univerze v Yorku. Med najbolj onesnaženimi so bile reke v Pakistanu, Boliviji in Etiopiji, medtem ko so se najbolje odrezale reke Islandije, Norveške in amazonskega pragozda.