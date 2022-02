Kulturne organizacije s pozivom za odprtje kulturnih prizorišč

Ljubljana, 15. februarja - Kulturna združenja in organizacije so na več pristojnih strokovnih služb in na politične odločevalce v Sloveniji naslovili pismo, s katerim pozivajo k odprtju kulturnih prizorišč v polni kapaciteti. V pozivu 70 podpisnikov vladi predlaga, da najkasneje do 21. februarja sprosti omejitve organiziranja in obiskovanja prireditev.