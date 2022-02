Vreme: Večinoma oblačno

Ljubljana, 15. februarja - Danes bo večinoma oblačno. Padavine se bodo na zahodu krepile in se čez dan razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja bo na severu med 400 in 700, drugod med 800 in 1000 metri nadmorske višine. Ob morju bo dopoldne zapihal okrepljen jugo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10, v alpskih dolinah malo nad 0, ob morju okoli 12 stopinj Celzija.

V sredo bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo okoli 0, v alpskih dolinah do -5, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo na zahodu pretežno oblačno, drugod deloma jasno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. V petek kaže na dokaj sončno in toplo vreme.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je nastalo plitvo ciklonsko območje. Vremenska fronta bo danes popoldne prešla Slovenijo.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma oblačno, padavine bodo dopoldne od zahoda zajele vse sosednje pokrajine. V Alpah bo snežilo. Ob severnem Jadranu bo zjutraj in dopoldne pihal okrepljen jugo, ki se bo popoldne obrnil na jugozahodnik in počasi slabel. V sredo bo deloma jasno in sprva ponekod po nižinah megleno. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter.

Biovreme: V torek bo vremenska obremenitev povečana. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. V sredo bo vremenska obremenitev oslabela in ponehala.