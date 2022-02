Kofola lani povečala prihodke in dobiček

Ljubljana, 15. februarja - Skupina Kofola je lansko leto zaključila močno. Prihodki so dosegli 258,8 milijona evrov, kar je 7,5 odstotka več kot v letu prej. Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) se je okrepil za 9,2 odstotka na 43,9 milijona evrov, so sporočili iz Kofole, pod okrilje katere med drugim sodi Radenska.