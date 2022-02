Postojnska lesarska šola sedmim novorojenčkom podarila jubilejne pručke

Postojna, 15. februarja - Ravnateljica Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna Cvetka Kernel je danes vsem sedmim novorojenčkom porodnišnice v Postojni, ki so bili rojeni v ponedeljek, podarila jubilejne pručke. Šola namreč obeležuje 40-letnico izobraževanja za poklice v lesarstvu. Pručke so izdelali dijaki šole, prejelo pa jih je sedem otrok.