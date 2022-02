Seth Curry pomagal mrežicam prekiniti črn niz porazov

New York, 15. februarja - Seth Curry, nekdanji član Philadelphie, je v severnoameriški ligi NBA pomagal svoji novi ekipi Brooklyn Nets prekiniti niz 11 zaporednih porazov. Curry je na tekmi proti Sacramento Kings dosegel 23 točk in mrežicam pomagal do zmage s 109:85. Zadel je štiri trojke in dodal sedem skokov ter pet podaj.