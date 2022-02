Minnesota s tremi goli Boldyja do osme zmage na zadnjih devetih tekmah

New York, 15. februarja - V severnoameriški hokejski ligi so najboljše ekipe počivale, enako velja tudi za Anžeta Kopitarja in njegove kralje iz Los Angelesa. Je bila pa na delu v zadnjem času "vroča" Minnesota, ki je s 7:4 premagala Detroit in prišla do osme zmage na zadnjih devetih tekmah in 12. na zadnjih 13 tekmah v svoji dvorani.