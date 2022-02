Sodnik napovedal zavrnitev tožbe Sarah Palin proti New York Timesu

New York, 15. februarja - Ameriški zvezni sodnik iz New Yorka Jed Rakoff je napovedal zavrnitev tožbe nekdanje podpredsedniške kandidatke ZDA Sarah Palin proti časniku New York Times zaradi obrekovanja. Palinova NYT toži zaradi komentarja, ki jo je povezal s strelskim napadom v Arizoni leta 2011, v katerem je bila ranjena demokratska kongresnica Gabby Giffords.