Argentina in Brazilija bosta morali odigrati prekinjeno medsebojno tekmo

Zürich, 15. februarja - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je sporočila, da bosta morali Argentina in Brazilija odigrati zaradi zdravstvenega škandala prekinjeno tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo ne glede na to, da sta si obe reprezentanci že zagotovili nastop v Katarju. Kdaj in kje bo tekma, bo naknadno določila Fifa.