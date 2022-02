Preiskovalna sodnica odredila pripor belgijskemu državljanu, za katerega je bil izdan evropski priporni nalog

Koper, 14. februarja - Policisti so k preiskovalni sodnici privedli 50-letnega državljana Belgije, ki je v nedeljo zvečer želel izstopiti iz Slovenije. Ugotovili so, da je bil zanj izdan evropski priporni nalog za prijetje in predajo, ki ga je izdalo nizozemsko sodišče. Sodnica pa mu je odredila pripor, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.