Evropski ministri za trgovino o WTO ter o odnosih z Afriko in ZDA

Marseille, 14. februarja - Evropski ministri za gospodarstvo so na neformalnem zasedanju v francoskem Marseillu izmenjali mnenja o stanju in prioritetah Svetovne trgovinske organizacije (WTO). Na današnjem plenarnem zasedanju pa so v luči prihajajočega vrha EU-Afrika razpravljali o trgovinskih in naložbenih odnosih, so sporočili z gospodarskega ministrstva.