Vreme: Ponoči in zjutraj oblačno

Ljubljana, 14. februarja - Ponoči in zjutraj bo oblačno, v zahodni, južni in osrednji Sloveniji se bodo pojavljale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, ob morju okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo večinoma oblačno. Padavine se bodo zjutraj na zahodu krepile in se čez dan razširile nad vso Slovenijo. Pozno popoldne bo dež oslabel, nastajale bodo še krajevne plohe. Meja sneženja bo med 800 in 1300 metri nadmorske višine. Ob morju bo zjutraj in dopoldne pihal okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo v alpskih dolinah malo nad 0, drugod od 4 do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, ki se bo v noči na četrtek na vzhodu še okrepil. V četrtek bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne pa dokaj sončno. Več oblačnosti bo vztrajalo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Topleje bo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem se poglablja ciklonsko območje, hladna fronta je dosegla srednjo Evropo. Pred njo nad naše kraje z jugozahodnim vetrom doteka toplejši in vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo povsod pooblačilo, v krajih zahodno in južno od nas se bodo pojavljale krajevne padavine. Ob morju se bo zjutraj veter obrnil na jugo. V torek bo večinoma oblačno, padavine bodo dopoldne od zahoda zajele vse sosednje pokrajine. V Alpah bo snežilo. Popoldne bodo padavine slabele, pojavljale se bodo plohe. Ob severnem Jadranu bo zjutraj in dopoldne pihal okrepljen jugo, ki se bo sredi dneva obrnil na jugozahodnik in počasi slabel.