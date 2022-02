Na gorenjski avtocesti med vikendom odkrili tri voznike z več kot 200 kilometri na uro

Kranj, 14. februarja - Prometni policisti so v poostrenem nadzoru prometa ta konec tedna na gorenjski avtocesti odkrili 117 voznikov, ki so vozili s hitrostjo nad 150 kilometrov na uro. Najvišja izmerjena hitrost je bila 217 kilometrov na uro, pri omejitvi 110 kilometrov na uro pa so odkrili še dva voznika, ki sta presegla hitrost 200 kilometrov na uro.