Svetovna organizacija za varstvo narave z regionalno kampanjo ljubezni do narave

Ljubljana, 14. februarja - Svetovna organizacija za varstvo narave (WWF) je danes zagnala regionalno kampanjo Love It or Lose It (Imej rad/a ali izgubi), s katero je leto 2022 razglasila kot ključno leto, da se z dejanji pokaže ljubezen do narave. WWF bo tekom leta predstavljal specifične kraje v regiji Adria, tudi Škocjanske jame, Postojnsko jamo in Triglavski narodni park.