Deset strank podprlo zahteve civilne družbe po korenitih spremembah v družbi

Ljubljana, 14. februarja - Do 138 zahtev za izboljšanje družbene, politične, ekonomske in okoljske situacije v državi, ki so jih oblikovali v pobudi Glas ljudstva, se je opredelilo deset strank. Tiste, ki so se odzvale, se strinjajo z veliko večino zahtev pobude, ki pod svojim okriljem združuje več kot sto organizacij civilne družbe, so povedali na današnji predstavitvi.