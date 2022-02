Na Gospodarskem razstavišču se začenjajo trije visokotehnološki sejmi

Ljubljana, 15. februarja - Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se danes začenjajo trije specializirani sejmi s področja visoke tehnologije. Sejmi Ifam, Robotics in Intronika pokrivajo področja, kot so avtomatizacija, robotika, elektronika in digitalizacija, namenjeni pa so strokovni javnosti oz. podjetjem iz zainteresiranih panog.