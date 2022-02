Slovenski skakalci srebrni na ekipni tekmi

Peking, 14. februarja - Slovenski smučarski skakalci Lovro Kos, Cene Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc (934,4 točke), vodilni po prvi seriji, so današnjo zadnjo skakalno tekmo teh olimpijskih iger v Pekingu, moštveno preizkušnjo, končali na drugem mestu. Zmagali so Avstrijci (942,7), tretji so bili Nemci (922,9,) branilci naslova Norvežani (922,1) pa četrti.