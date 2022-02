Ljubljana, 14. februarja - Slovenski skakalci Lovro Kos, Cene Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc so v Pekingu osvojili srebro na moštveni tekmi. S tem so po srebru iz Calgaryja 1988 ter bronu iz Salt Lake Cityja 2002 osvojili tretjo moštveno kolajno na OI, skupno z zmago na tekmi mešanih ekip v Pekingu četrto za skoke, obenem pa sedmo za Slovenijo na teh igrah.