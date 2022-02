Na Expu tudi o kakovosti slovenske hrane

Dubaj, 14. februarja - Slovenija je ena izmed najbolj zelenih in trajnostno naravnanih držav na svetu, kar se pozna tudi na področju pridelave hrane. Slovenska hrana je znana po izjemni kakovosti, zanesljivosti in strogih varnostnih zahtevah, kar iščejo tudi potrošniki v ZAE in regiji, je bilo danes slišati na slovenskem paviljonu na svetovni razstavi Expo.