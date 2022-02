Bruto zunanji dolg decembra lani 50,8 milijarde evrov

Ljubljana, 14. februarja - Bruto zunanji dolg je decembra lani dosegel 50,8 milijarde evrov, kar je tri milijarde evrov več kot pred enim letom. Dolg, izražen v odstotkih BDP po tekočih cenah za leto 2020, je znašal 108,3 odstotka. Bruto terjatve do tujine so dosegle 51,2 milijarde evrov in so bile za 3,2 milijarde evrov večje, ugotavlja Banka Slovenije.