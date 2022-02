Od danes za tujce izkaznice dovoljenj za prebivanje z dodatnimi varnostnimi zaščitami

Ljubljana, 14. februarja - Ministrstvo za notranje zadeve je danes za tujce začelo izdajati novo obliko izkaznic dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi prebivanja, ki so nadgrajene z dodatnimi varnostnimi zaščitami za preprečevanje ponarejanja. Nekateri dosedanji dokumenti ostajajo v veljavi najdlje do 3. avgusta 2023.