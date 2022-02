V Potsdamu razstava Nova umetnost: Fotografija in impresionizem

Potsdam, 15. februarja - V Muzeju Barberini v Potsdamu je na ogled razstava Nova umetnost: Fotografija in impresionizem. Združuje približno 150 fotografij okoli 70 fotografov, nastalih med letoma 1850 in 1910. Pripoveduje o postopnem uveljavljanju fotografije kot avtonomnega umetniškega medija, hkrati osvetljuje njen kompleksen odnos do impresionističnega slikarstva.