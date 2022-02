Berlin/Kijev, 14. februarja - Nemški kancler Olaf Scholz je prispel na obisk v Kijev, kjer se bo sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Scholzov obisk prihaja v času, ko so se napetosti glede Ukrajine še dodatno zaostrile, potem ko so ZDA posvarile, da bi lahko ruska invazija sledila že to sredo. Scholz od Rusije zahteva takojšnjo umiritev razmer.