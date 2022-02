V četrtem valu epidemije ponoven upad napotitev na prvi onkološki pregled

Ljubljana, 14. februarja - Na Onkološkem inštitutu Ljubljana opozarjajo na upad napotitev na prvi onkološki pregled v četrtem valu epidemije covida-19 v zadnji tretjini lanskega leta. Bolnikov z rakom ni manj, le odkriti in zdravljeni bodo pozneje, kar lahko vodi v slabše izide zdravljenja, kakovost življenja in preživetje, so zapisali v sporočilu za javnost.