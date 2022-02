Slovenska podjetja v ospredju mednarodne oglaševalske kampanje

Ljubljana, 14. februarja - Javna agencija Spirit Slovenija bo tudi letos s pomočjo oglaševalske kampanje na televizijskih in digitalnih platformah mreže CNN International tuji poslovni javnosti predstavljala prednosti in dosežke slovenskega gospodarstva. Računajo, da bodo s kampanjo dosegli več sto milijonov ogledov mednarodnega občinstva, so sporočili iz agencije.