Ljubljanska borza globoko v rdečem

Ljubljana, 14. februarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so nov trgovalni teden začeli z globokimi padci, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 2,78 odstotka. Najprometnejše so bile delnice Krke z za 1,3 milijona evrov prometa, njihov tečaj je izgubil 3,5 odstotka. Največ so sicer izgubile delnice Cinkarne Celje, več kot šest odstotkov.