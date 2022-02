Za kranjski participativni proračun 190 predlogov

Kranj, 14. februarja - Na Mestni občini Kranj so v postopku priprave prvega participativnega proračuna prejeli 190 predlogov projektov, ki bi po mnenju občanov izboljšali življenje v njihovem kraju. Sedaj bo komisija preverila, ali so predlogi izvedljivi v okviru participativnega proračuna, občani pa bodo nato o njih glasovali med 1. in 10. marcem.