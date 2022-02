Na območju Radelj ob Dravi našli mrtvega pogrešanega moškega

Radlje ob Dravi, 14. februarja - Policisti Policijske postaje Radlje ob Dravi so bili v soboto obveščeni o pogrešanju 52-letnega moškega na območju Sv. Vida, ki je v petek odšel na sprehod in se ni vrnil. V sodelovanju z gorskimi reševalci, gasilci in lovci so policisti pregledali območje, kamor je običajno hodil. Pogrešanega moškega so našli mrtvega na območju Sv. Vida.