Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 14. februarja - Nevarnost snežnih plazov je večinoma majhna, prve stopnje. Predvsem na mestih, ki so zaradi vetra spihana in zato poledenela, je velika nevarnost zdrsa, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Snežna odeja je večinoma stabilna. Le na strmih, senčnih pobočjih visokogorja so redka mesta, kjer so posamezne stare klože, ki se lahko pod veliko obremenitvijo splazijo. Snežne in plazovne razmere se bodo zaradi novega snega začele spreminjati.

Snežne razmere se ob koncu tedna niso kaj dosti spreminjale. Sneg je ostal zaradi suhega in razmeroma hladnega zraka v višinah suh in večinoma pomrznjen, le v nižjih in prisojnih legah se je čez dan na površini rahlo ojužil, ponoči pa pomrznil. Stara snežna odeja je od vetra in na prisojnih pobočjih tudi sonca močno preobražena, ponekod je prisotna skorja. Snežne razmere se od mesta do mesta hitro spreminjajo. Veliko je tudi kopnih predelov. Ponekod je na snežni odeji ali na skalnati podlagi tudi plast ledu. V senčnih zavetrnih legah in predvsem v grapah je nekaj centimetrov rahlega snega.

Danes se bo od jugozahoda hitro pooblačilo, nekaj jasnine bo sprva še v gorstvih na severu in vzhodu. Čez dan bo oblačno in megleno. Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle padavine, ki bodo pogostejše na zahodu. Meja sneženja bo sprva pod 800 metri, čez dan pa se bo pričela dvigovati. Pihal bo zmeren do močan jugozahodni veter. Temperatura na 1500 metrih bo sredi dneva okoli -2, na 2500 metrih pa okoli -6 stopinj Celzija.

V torek bo oblačno in megleno. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in dopoldne razširile nad vsa gorstva. Popoldne bodo padavine oslabele, pojavljale se bodo krajevne plohe. Meja sneženja bo med 800 in 1300 metri nadmorske višine. Nižja bo na območju vzhodnih Julijskih Alp in zahodnih Karavank, kjer bo snežilo vse do dolin. Sprva bo pihal zmeren do močan veter južnih smeri, proti večeru pa bo zapihal šibak do zmeren severni veter. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -1, na 2500 metrih okoli -6 stopinj Celzija.

V sredo se bo sprva razjasnilo. Nastala bo nizka oblačnost, ki bo segala do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Sredi dneva bo od severozahoda zmerno pooblačilo, vrhovi bodo občasno v oblakih. Pihal bo šibak do zmeren veter zahodne smeri, ki se bo popoldne nekoliko okrepil. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -2, na 2500 metrih okoli -7 stopinj Celzija.

Danes se snežne razmere še ne bodo bistveno spreminjale, sneg bo večinoma ostal trd in pomrznjen. Le v nižjih legah, pod okoli 1000 metrov, se bo sneg ojužil. V sredo so po daljšem času večinoma suhega vremena pričakovane obilnejše sneženje. Največ snega bo padlo v zahodih in južnih Julijskih Alpah od 30 pa tudi do 50 centimetrov, drugod na območju Julijcev in zahodnih Karavank od 20 do 40 centimetrov, na območju Kamniško-Savinjskih Alp in vzhodnih Karavank pa od 10 do 30 centimetrov. Sneg bo pod okoli 1300 metrov nadmorske višine južen, višje pa vse bolj suh. Ker bo snežilo na trdo in ponekod tudi poledenelo podlago, se bo nov sneg slabo sprijel. Med starim in novim snegom bo prisotna šibka plast. Ob sneženju bo pihal tudi zmeren do močan južni veter, ki bo predvsem na severnih pobočjih gradil klože. Nevarnost snežnih plazov se bo povečala in bo nad okoli 1500 metri na območju Julijcev in zahodnih Karavank znatna, tretje stopnje, nižje in drugod pa večinoma zmerna, druge stopnje.