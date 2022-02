V Italiji proti covidu cepljenih 90 odstotkov starejših od 12 let

Rim, 14. februarja - V Italiji so med starejšimi od 12 let presegli 90-odstotni delež cepljenih proti covidu. Kot je v nedeljo sporočil minister za zdravje Roberto Speranza, je v tej starostni skupini z vsaj enim odmerkom cepljenih 91 odstotkov ljudi. Necepljenih ostaja 5,3 milijona, od tega 1,4 milijona starejših od 50 let, za katere je cepljenje obvezno.