Elan lani s tretjino višjimi prihodki

Begunje na Gorenjskem, 14. februarja - Skupina Elan je glede na preliminarne nerevidirane podatke lani ustvarila 93 milijonov evrov prihodkov, kar je 34 odstotkov več kot leto prej. Kot so zapisali, so bili rezultati nad pričakovanji in so rezultat zelo dobrega okrevanja prodaje izdelkov zimskošportne divizije v zadnjem četrtletju ter uspešne prodaje na ostalih divizijah.