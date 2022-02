Položen temeljni kamen za rekonstrukcijo poslovilnega objekta na ptujskem pokopališču

Ptuj, 14. februarja - Na Ptuju so danes odkrili temeljni kamen za rekonstrukcijo poslovilnega objekta na rogozniškem pokopališču. V sklopu projekta, vrednega nekaj več kot 880.000 evrov, bodo porušili stari objekt in zgradili novega s ploščadjo. Objekt bo svojemu namenu predan predvidoma septembra, so sporočili s ptujske občine.