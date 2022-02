Minuli teden pri nas občutno manj novih okužb, v bolnišnicah brez večjih sprememb

Ljubljana, 14. februarja - Minuli teden so pri nas potrdili okoli 51.000 novih primerov koronavirusnih okužb, kar je 38.000 manj kot teden prej in skoraj pol manj kot pred dvema tednoma. Število hospitaliziranih covidnih bolnikov in tistih, ki potrebujejo intenzivno terapijo, ostaja na enaki ravni. Umrlo je 106 bolnikov s covidom-19, 20 manj kot v tednu prej.