Velenjska občina z več sredstvi za turistične programe in projekte

Velenje, 19. februarja - Velenjska občina letos za turistične programe in projekte namenja več sredstev. Za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev tako načrtuje 17.000 evrov, za sofinanciranje programov in projektov turističnih podmladkov pa 4000 evrov. Skupaj gre za 2000 evrov več sredstev kot lani. Rok za oddajo vloge je 14. marec.