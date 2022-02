Peking, 14. februarja - Prvič od začetka zimskih olimpijskih iger v Pekingu znotraj "olimpijskega mehurčka" niso zabeležili nobene okužbe z novim koronavirusom, so danes sporočili kitajski prireditelji. V nedeljo so opravili 69.872 testiranj, prav vsi izvidi so bili negativni.