Kelti do osme zmage v nizu

Boston, 14. februarja - Košarkarji iz Bostona so v severnoameriški ligi NBA dosegli osmo zmago v nizu. Njihova zadnja žrtev so bili tekmeci iz Atlante, za zmago s 105:95 pa si največ zaslug lasti prvi zvezdnik Jayson Tatum, ki je dosegel 38 točk in pobral deset žog pod obema obročema. Na drugi današnji tekmi v Indianapolisu je Minnesota zmagala s 129:120.