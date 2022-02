Colorado do zanesljivo zmage v Dallasu

Ljubljana, 14. februarja - Hokejisti v severnoameriški ligi NHL so pred današnjim osrednjim športnim dogodkov v ZDA - finalno tekmo v ameriški nogometni ligi NFL na stadionu SoFi v Los Angelesu med ekipama Cincinnati Bengals in Los Angeles Rams - odigrali štiri tekme, prav vse so se končale z zmagami gostujočih moštev.