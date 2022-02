Slovenka leta 2021 je Nika Kovač

Ljubljana, 13. februarja - Revija Jana je danes v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma za Slovenko leta 2021 razglasila antropologinjo in sociologinjo Niko Kovač. Gre za ustanoviteljico in direktorico Inštituta 8. marec, v katerem s prostovoljci opozarjajo na neenakost in krivice najšibkejših, so sporočili z revije.