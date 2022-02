Milan na vrhu, remiji Empolija, Salernitane in Atalante

Ljubljana, 13. februarja - Nogometaši Milana so v 25. krogu italijanske lige premagali Sampdorio z 1:0 in se prebili na vrh lestvice, kjer imajo ob tekmi več tudi točko več od mestnega tekmeca Interja. Empoli in Cagliari ter Genoa in Salernitana pa so igrali 1:1. Z enakim izidom se je končala tekma Atalante in Juventusa.