Švicarji na referendumu zavrnili popolno prepoved poskusov na živalih

Ženeva, 13. februarja - V Švici je danes potekal referendum, na katerem so volilci odločali o več različnih vprašanjih. Delni izidi kažejo, da so zavrnili popolno prepoved medicinskih poskusov na živalih, podprli pa so strožje omejitve pri oglaševanju tobačnih izdelkov, poročajo tuje tiskovne agencije.