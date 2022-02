Vreme: Pretežno jasno

Ponoči bo še precej jasno, proti jutru pa se bo na Primorskem pooblačilo. V višjih legah in ponekod po nižinah bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo na Gorenjskem in Koroškem od -10 do -4, drugod od -3 do 2 stopinje Celzija.

V ponedeljek se bo od jugozahoda pooblačilo, le na severovzhodu bo še nekaj sonca. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji bodo od dopoldneva naprej občasno rahle padavine. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na vzhodu do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo večinoma oblačno, padavine se bodo na zahodu okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja bo med 800 in 1300 metrov nadmorske višine. Ob morju bo pihal jugo. V sredo bo suho vreme. Zapihal bo jugozahodnik.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo slabi. Nad severozahodno Evropo se poglablja ciklonsko območje, hladna fronta se bliža zahodni Evropi. V višinah priteka danes nad naše kraje malo manj hladen in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo pretežno jasno, burja ob severnem Jadranu bo ponehala. V ponedeljek bo v krajih severno in vzhodno od nas še povečini sončno. Drugod bo pretežno oblačno, pričelo bo rahlo deževati.