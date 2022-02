Kranjec na veleslalomu poskrbel za šesto slovensko kolajno

Danes je bil od Kranjca boljši zgolj prvi favorit Švicar Marco Odermatt, ki je osvojil zlato, Kranjca pa prehitel za 19 stotink sekunde. Francoz Mathieu Faivre je osvojil bron, njegov zaostanek je znašal 1,34 sekunde.

Kranjec je Sloveniji priboril jubilejno deseto olimpijsko kolajno v alpskem smučanju, osmo pod slovensko zastavo. Gre za tretjo moško olimpijsko kolajno v alpskem smučanju za Slovenijo. Pred 28 leti je v Lillehammerju olimpijski bron v slalomu osvojil Jure Košir.

Po prvi vožnji je bil Kranjec z zaostankom 78 stotink sekunde za novim olimpijskim prvakom osmi. V finalu pa je uprizoril sanjsko vožnjo, s kar 1,41 sekunde je prevzel vodstvo, kar je bila daleč najboljša finalna vožnja. Vsi ostali, ki so bili še na startu, razen Odermatta, niso bili kos Kranjcu.

Novo kolajno slovenski tabor naskakuje v ponedeljek, znana pa je moška skakalna ekipa. Na zadnjem uradnem treningu na veliki skakalnici se je med slovensko četverico za ekipno tekmo na olimpijskih igrah v Pekingu uvrstil Cene Prevc. V okrnjeni konkurenci je dobil dve seriji za trening ter v neposrednem boju za mesto na ponedeljkovi tekmi ugnal Anžeta Laniška. Timi Zajc, Lovro Kos in Peter Prevc danes na treningu niso skakali.

Na biatlonskih zasledovalnih tekmah sta do zlatih odličij prišla Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland in Francoz Quentin Fillon Maillet. Oba sta v Pekingu na zmagovalni oder stopila že trikrat. Norvežanka je bila zlata tretjič, Francoz drugič.

Slovenski izkupiček je bil skromen. Jakov Fak je moral v kazenski krog petkrat in s 26. mesta po sprintu nazadoval na 29. Mladi Lovro Planko je zgrešil osem tarč in končal na 56. mestu. Na ženski tekmi je edina slovenska predstavnica Polona Klemenčič je štirih kazenskih krogih osvojila 51. mesto.

Moško štafeto na 4 x 10 km so dobili Rusi. Slovenci Miha Šimenc, ta je predal šesti, Miha Ličef, Vili Črv in Janez Lampič so tekmovanje končali predčasno, ker so zaostali za krog v zadnji predaji.