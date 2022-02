Berlinale: Juliette Binoche in Vincent Lindon kot največja borca sredi intimne

Berlin, 13. februarja - Med številnimi imeni evropske in svetovne kinematografije je na Berlinalu tudi režiserka Claire Denis z ekipo, ki jo sestavljata njena stalna sodelavca, Juliette Binoche in Vincent Lindon. V tekmovalnem filmu Avec amour et acharnement uprizorita par, ki se mu začne rušiti njun ljubezenski svet.