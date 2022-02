Brooksby in Opelka za zmago v Dallasu

Dallas, 13. februarja - Ameriška teniška igralca Jenson Brooksby in Reilly Opelka sta finalistka turnirja ATP v Dallasu. Prvi je v polfinalu turnirja z nagradnim skladom 792.980 dolarjev premagal rojaka Marcosa Girona s 6:4, 6:7 (4) in 7:6 (5), drugi pa je bil v še enem ameriškem obračunu boljši od Johna Isnerja s 7:6 (7) in 7:6 (22).