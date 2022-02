Oblakov Atletico po tekmi preobratov do zmage nad Getafejem

Madrid, 12. februarja - Nogometaši madridskega Atletica so v zadnji sobotni tekmi 24. kroga španske lige premagali Getafe s 4:3. Slovenski vratar Jan Oblak in soigralci so v tekmi, ki je ponudila obilo zadetkov in dva preobrata, na koncu tesno zmagali in so zdaj na lestvici začasno četrti.