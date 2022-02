Ljubljana, 13. februarja - Nogometaši v Prvi ligi Telemach so že odigrali dve tekmi 21. kroga, na katerih sta se Domžale in Tabor razšla z 1:1, Koper pa je v Celju zmagal z 2:1. Vrhunec kroga pa bo današnji večni derbi med Olimpijo in Mariborom, ki se bo v Stožicah začel ob 17.30.