OKS olimpijcem pripravil še virtualni sprejem

Kranjska Gora, 12. februarja - Olimpijski komite Slovenije (OKS) je danes pripravil virtualni sprejem za slovenske olimpijce, ki so se iz Pekinga že vrnili v domovino. Med njimi so bili tudi prejemniki olimpijskih medalj, skakalki Urša Bogataj in Nika Križnar ter deskarja Gloria Kotnik in Tim Mastnak.