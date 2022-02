MZZ: Slovenski državljani naj zapustijo Ukrajino

Ljubljana, 12. februarja - Ministrstvo za zunanje zadeve zaradi nadaljnjega poslabšanja varnostnih razmer v Ukrajini slovenskim državljanom odsvetuje potovanja v to državo. Tistim slovenskim državljanom, ki so še v Ukrajini, pa priporoča, naj državo "brez odlašanja na varen način zapustijo", so sporočili z MZZ.