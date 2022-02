Vreme: Pretežno jasno

Zjutraj bo pretežno jasno, le ponekod v jugovzhodni Sloveniji bo še nekaj nizke oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od -9 do -2, ob morju okoli 0 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo dopoldne povsod ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek se bo od jugozahoda pooblačilo, le na severovzhodu bo še nekaj sonca. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji bodo popoldne in zvečer občasno rahle padavine. Zapihal bo jugozahodni veter. V torek bo oblačno, padavine se bodo na zahodu okrepile in razširile na vso Slovenijo. Meja sneženja bo med 800 in 1200 metri nadmorske višine. Ob morju bo pihal jugo. V sredo bo suho.

Vremenska slika: Nad osrednjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje od severa hladnejši in suh zrak, v spodnjih plasteh ozračja pa od vzhoda vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V nedeljo bo pretežno jasno, burja ob severnem Jadranu bo ponehala.